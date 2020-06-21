Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi zammı var mı sorusu ile birlikte emeklilere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi şu günlerde emeklilerin gündeminde. Pandemi döneminde erken ödenen Ramazan bayramı ikramiyeleri akıllara kurban bayramı ikramiyeleri de erken mi ödenecek sorusunu getirdi. 2020 yılında kurban bayramı 31 Temmuz'da başlıyor ve 3 Ağustos'ta sona eriyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de