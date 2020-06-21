Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödeme için harekete geçildi. Türkiye Emekliler Derneği'nden yeni öneri geldi. 2 bin 324 lira olan asgari ücretle, en düşük emekli maaşı eşitlensin talebinde bulunan TÜED'in eğer teklifi kabul edilirse, gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Emekli maaşı ek ödemeleri ne kadar olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİYE 824 TL ZAM
Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Talep kabul edilirse, ek ödeme dahil en düşük aylık bin 500 liradan 2 bin 324 liraya çıkacak.
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TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak. TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. En düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.
EMEKLİYE 361 TL
Söz konusu talep iletildi. Eğer söz konusu talep yürürlüğe girerse emeklilere yapılan ek ödeme tutarlarında artış yaşanacak. Yüzde 4 'lük ek ödeme tutarı yüzde 10 seviyesine çıkarılırsa SSK ile Bağ Kur emeklilerinin en yüksek ödemesi 241 TL 'den 602 TL seviyesine çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilebilecek. Talebin iletilmesi sonrası bu konuda değerlendirme yapılacak. 2 Haziran 2020 günü Meclisin toplanmaması sonrası konunun gündeme gelmesi bekleniyor.
MAAŞA GÖRE FARKLI
Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek. Ek ödemede artış formüllerinden biri de çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi'ne eşitlenmesi. Buna göre ise emekliler aylık 220-375 lira ek ödeme alabilecek.