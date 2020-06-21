EMEKLİYE 361 TL

Söz konusu talep iletildi. Eğer söz konusu talep yürürlüğe girerse emeklilere yapılan ek ödeme tutarlarında artış yaşanacak. Yüzde 4 'lük ek ödeme tutarı yüzde 10 seviyesine çıkarılırsa SSK ile Bağ Kur emeklilerinin en yüksek ödemesi 241 TL 'den 602 TL seviyesine çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilebilecek. Talebin iletilmesi sonrası bu konuda değerlendirme yapılacak. 2 Haziran 2020 günü Meclisin toplanmaması sonrası konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

MAAŞA GÖRE FARKLI

Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek. Ek ödemede artış formüllerinden biri de çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi'ne eşitlenmesi. Buna göre ise emekliler aylık 220-375 lira ek ödeme alabilecek.