Koronavirüs döneminde yaklaşık 45 gün kapalı olan berber ve kuaförler 11 mayıs itibari ile yeni kurallarla yeniden açıldı. Ancak çoğu berber ve kuaför, son günlerde hizmet bedellerinde bir artışa gitti. Berber ve kuaför esnafı bu durumu kapalı kaldıkları günlerde yaşadıkları mali kayba ve yeni dönemin getirdiği zorunluluklara dayanan maliyet artışına bağlıyor. İstanbul'da fiyatlar ilçeden ilçeye hatta aynı ilçedeki farklı mahallelere göre bile farklı uygulanıyor.

'YARI FİYATA ÇALIŞILIYORDU'

Berber ve kuaförlerde uygulanan hizmet bedellerinin her yılın başında çeşitli istişareler sonucunda belirlenerek tüm esnafa gönderildiğini belirten İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Esnaf buradaki listede belirlenen fiyatlara uymak zorunda. Biz bu fiyatın altında bir tarife ile hizmet veren işletmeden şüphe ediyoruz. Koronavirüs döneminde dükkanlarımız uzun süre kapalı kaldı. Daha önceden rekabet edebilmek için ya da daha fazla müşteri çekebilmek için gerçekten resmi tarifenin yarı fiyatına kadar düşülen bir ortam vardı. Şimdi esnaf yaşadığı zorluklardan sonra resmi tarifenin önemini anladı ve fiyatları resmi tarifeye çekti. Yani ne tarife değişti ne de fiyatlara zam yapıldı" ifadelerini kullandı.