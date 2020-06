3 FARKLI TARİFE GRUBU

Hürriyet'te yer alan habere göre, koronavirüs sürecinde çalışmak için tek kullanımlık malzeme zorunluluğu gibi uygulamalarında maliyetleri etkilediğini söyleyen Akyüz, "Bu maliyetlere baktığında esnaf ayakta kalmak için resmi tarifeyi uygulamak zorunda olduğunu görüyor. Bizim 3 tarifemiz var. A, B ve C grubu tarifesi. A grubu daha çok lüks işletmeler tarafından kullanılıyor. Onlar her yıl bize bir fiyat listesi atıyor ve biz onu değerlendirip onaylıyoruz. Bunların kiraları genelde 50-60 bin lira olduğu için buradaki hizmet ve tarife farklı oluyor. Bir de B ve C grubu tarife var. Bu ikisi arasında da sadece 5-10 liralık kullanılan malzemenin kalitesinden kaynaklanan farklılıklar var ama fiyatlar yine birbirine yakın. Müşteriler de bu tarifeleri dikkate alsın 15-20 liraya boya ve saç kesimi yapılan yerlere güven olmaz" diye konuştu.