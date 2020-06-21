Kiralara yüzde 50 indirim mi geldi? Sorusu kirada oturanları bir anda heyecanlandırdı. Fakat kira oranlarının indiirm geldiği sektör AVM'ler oldu. Yaklaşık 2.5 ay kapalı kaldıktan sonra 1 Haziran'da tamamen açılan alışveriş merkezleri (AVM), elini taşın altına koymaya başladı. Mart, nisan ve mayıs aylarında kira almayan AVM'ler, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin kiralarda indirime gidilmesiyle ilgili tavsiye kararı sonrası haziran-temmuz ve ağustos ayları için de sabit kiralarda yüzde 60'a varan indirime gittiler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
YARISINI ALACAKLAR
Nisan ve mayısta kira almayan Trump AVM haziran, temmuz ve ağustosta sabit kiralarda yüzde 50 indirim uygulayacak. Mayısta kira almayan İstinye Park, haziranda martta alınan kısma istinaden yaklaşık yüzde 66 indirim yapacak. 15 Mart tarihinden itibaren mayıs da dahil olmak üzere kira almayan Capitol AVM, haziranda da kira almayacak. Temmuz-ağustos-eylül ve ekim aylarında kiraların sadece yarısı alınacak. Zorlu ise haziranda kiranın yüzde 20'sini talep edecek.
TOPARLANIP ESKIYE DÖNERİZ
Capacity, Pelikan Mall, Flyinn, Metroport, A Plus ve Vadistanbul AVM'leri bünyesinde barındıran Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, kiracılardan 3 aya yakın kira bedeli almadıklarını, haziranla birlikte sabit kira ödeyenlere yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi. Keleş, "Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Hızla toparlanıp eskiye döneriz" dedi. İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk ise, nisan ve mayısta kira almadıklarını, 11 Mayıs itibariyle açılan mağazalardan ciro üzerinden kira almaya başladıklarını bu uygulamayı haziranda da devam ettirdiklerini kaydetti..
YÜZDE 1 ORANINDA SABİT KİRA
Antalya, Samsun ve Muğla'da AVM'leri bulunan Torunlar GYO'nun AVM'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar ise, nisanda mağazası kapalı olan kiracılara yüzde 1 oranında sabit kira uyguladıklarını söyledi. Dündar, şunları anlattı: "100 TL kirası olan 1 TL+KDV ödedi. 11 Mayıs'tan itibaren açık olan kiracılarımız ciro kira oranlarının yüzde 50'si oranında cirosu üzerinden kira ödedi. Yani 100 bin TL cirosu olan bir mağaza, ciro kira oranı sözleşmesinde yüzde 8 ise 8 bin TL yerine 4 bin TL+KDV ödedi. Haziran içinde kira sözleşmesinde belirlenmiş olan ciro kirası üzerinden ödeme yapılacak." Dündar, temmuzda da benzer desteklere devam edeceklerini kaydetti.
AVM'LERİN ÜÇTE BİRİ İNDİRİM YAPMADI
BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, bazı AVM'lerin çok ciddi indirim yaptığını, bazılarının ise hiçbir indirim yapmadığını söyledi. Kiralarda yüzde 40'a varan indirim yapan AVM'ler olduğunu ama özellikle yabancı yatırımcıların hiçbir indirim yapmadığını belirten Öncel, toplam AVM'lerin üçte birinin kiraya yönelik indirim yapmadıklarını vurguladı.
HAZİRANDA YÜZDE 60 İNDİRİM YAPTI
İNEGÖL AVM, M1 Adana, M1 Gaziantep, M1 Konya ve M1 Kartal AVM ile Gaziantep Sinepark'ın sahibi Gebze Center AVM'nin ise yönetim ve kiralamasını yapan FİBA CP'nin CEO'su Yurdaer Kahraman, mağazaların kapalı olduğu dönemde kira alınmadığını, haziranda asgari kira tutarı üzerinden yüzde 60 indirim yapıldığını söyledi.
YÜKÜ AVM'LER OMUZLADI
AYD, AVM'lerdeki kiracılardan mayıs için kira bedeli tahsil edilmemesi, devam eden aylarda her AVM'nin kendi koşullarında kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde tavsiye kararı aldı. Türkiye'de 436 AVM bulunduğunu ve aldıkları tavsiye kararına pek çok AVM'nin uyduğunu belirten AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, haziran, temmuz ve ağustos ayları için değişen oranlarda kira indirimi yapıldığını kaydetti.
KİRA ZAMMI EN FAZLA NE KADAR YAPILABİLİR?
Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.