

YÜKÜ AVM'LER OMUZLADI



AYD, AVM'lerdeki kiracılardan mayıs için kira bedeli tahsil edilmemesi, devam eden aylarda her AVM'nin kendi koşullarında kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde tavsiye kararı aldı. Türkiye'de 436 AVM bulunduğunu ve aldıkları tavsiye kararına pek çok AVM'nin uyduğunu belirten AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, haziran, temmuz ve ağustos ayları için değişen oranlarda kira indirimi yapıldığını kaydetti.

KİRA ZAMMI EN FAZLA NE KADAR YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.