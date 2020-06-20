Topraksız üretimle rekolteyi 4’e katladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde topraksız tarımla çilek üretimini 4'e katlayan Fatih Şen, ürünlerini Rusya, Ukrayna ve Avrupa'ya ihraç etmeye hazırlanıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de çilek üretimi üzerine eğitim alan, Aksu'da 20 dönümlük alanda topraksız ve katlı çilek serası kuran Şen, daha az suyla ve gübreye ihtiyaç duymadan üretim yaptığını söyledi. Topraksız tarımla çileği yabani otlardan ve topraktaki zararlı mikro organizmalarından koruduklarını aktaran Şen, "Toprakta birim alana bir fidan dikilirken, bizim kurduğumuz sistemde 3-4 birim ekim yapılabiliyor. Bu sera 20 dönüm ama 80 dönümlük verime eş değer. Ürünlerimiz iç pazardaki yerini aldı, yurt dışından da çok talep var" dedi.