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    • Ekonomi
    • 20.06.2020 Gazete
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    Topraksız üretimle rekolteyi 4’e katladı

    'nın Aksu ilçesinde topraksız la çilek üretimini 4'e katlayan , ürünlerini , ve Avrupa'ya ihraç etmeye hazırlanıyor. 'nden mezun olduktan sonra 'de çilek üretimi üzerine eğitim alan, Aksu'da 20 dönümlük alanda topraksız ve katlı çilek serası kuran Şen, daha az suyla ve gübreye ihtiyaç duymadan üretim yaptığını söyledi.

    Topraksız üretimle rekolteyi 4’e katladı
    Antalya'nın Aksu ilçesinde topraksız la çilek üretimini 4'e katlayan Fatih Şen, ürünlerini , ve Avrupa'ya ihraç etmeye hazırlanıyor. 'nden mezun olduktan sonra 'de çilek üretimi üzerine eğitim alan, Aksu'da 20 dönümlük alanda topraksız ve katlı çilek serası kuran Şen, daha az suyla ve gübreye ihtiyaç duymadan üretim yaptığını söyledi. Topraksız tarımla çileği yabani otlardan ve topraktaki zararlı mikro organizmalarından koruduklarını aktaran Şen, "Toprakta birim alana bir fidan dikilirken, bizim kurduğumuz sistemde 3-4 birim ekim yapılabiliyor. Bu sera 20 dönüm ama 80 dönümlük verime eş değer. Ürünlerimiz iç pazardaki yerini aldı, yurt dışından da çok talep var" dedi.
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