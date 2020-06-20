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    • Ekonomi
    • 20.06.2020 Gazete
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    Kayısıda fiyat hamlesi

    'nin geleneksel ihraç ürünlerinden nın son 4 yıldır nın 3 bin doların altında kalması sektörü harekete geçirdi. Sektör 3 aşamalı planla Türk kayısısının kalitesini ve ortalama ihraç fiyatını artırmayı hedefliyor.

    Kayısıda fiyat hamlesi
    Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden nın son 4 yıldır nın 3 bin doların altında kalması sektörü harekete geçirdi. Sektör 3 aşamalı planla Türk kayısısının kalitesini ve ortalama ihraç fiyatını artırmayı hedefliyor. Planın ilk etabında; kuru kayısıda kaliteyi ve ihraç fiyatını artırmak için 'da üretilen kayısılar boylama makinesinden geçirilerek ayrılacak, kuru kayısı tünellerde kerevetler üzerinde kurutulacak. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru kayısının prestij bir ürün olduğunu, bu yıl 85 bin 275 ton olarak açıklanan kuru kayısı rekoltesinin altın gibi pazarlanması gerektiğini vurguladı.
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