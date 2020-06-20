1 dönümden 100 bin TL

Bursa Göynükbelen'de yaşayan Salih Arsil, tarlasına ektiğini yaban mersinlerini daha hasada başlamadan sattı. Bir dönüm bahçeden 1 ila 2 ton mahsul alan, 100 bin liraya kadar kazanç elde eden Arsil, "Bir dönüm bahçeye 500 adet yaban mersini fidesi dikilebiliyor. Yetişkin bir ağaç ise yılda 4 kiloya kadar ürün verebiliyor. Geçen yıl kilosunu 40 liradan sattım. Bu yıl kilo fiyatı ise 50 lira. Türkiye'de pek üretilmediği için talep çok fazla. Daha hasat etmeye başlamadan mahsulün hepsini sattım" dedi.