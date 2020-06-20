Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    1 dönümden 100 bin TL

    Göynükbelen'de yaşayan , tarlasına ektiğini yaban mersinlerini daha hasada başlamadan sattı. Bir dönüm bahçeden 1 ila 2 ton mahsul alan, 100 bin liraya kadar kazanç elde eden Arsil, "Bir dönüm bahçeye 500 adet yaban mersini fidesi dikilebiliyor. Yetişkin bir ağaç ise yılda 4 kiloya kadar ürün verebiliyor. Geçen yıl kilosunu 40 liradan sattım. Bu yıl kilo fiyatı ise 50 lira. 'de pek üretilmediği için talep çok fazla. Daha hasat etmeye başlamadan mahsulün hepsini sattım" dedi.

    1 dönümden 100 bin TL
    Bursa Göynükbelen'de yaşayan Salih Arsil, tarlasına ektiğini yaban mersinlerini daha hasada başlamadan sattı. Bir dönüm bahçeden 1 ila 2 ton mahsul alan, 100 bin liraya kadar kazanç elde eden Arsil, "Bir dönüm bahçeye 500 adet yaban mersini fidesi dikilebiliyor. Yetişkin bir ağaç ise yılda 4 kiloya kadar ürün verebiliyor. Geçen yıl kilosunu 40 liradan sattım. Bu yıl kilo fiyatı ise 50 lira. 'de pek üretilmediği için talep çok fazla. Daha hasat etmeye başlamadan mahsulün hepsini sattım" dedi.
    Haberler Ekonomi 1 dönümden 100 bin TL
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri