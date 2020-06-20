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    • Ekonomi
    • 20.06.2020 17:31
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    • 20.06.2020 17:31
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    ŞOK 20-21 Haziran aktüel kataloğu indirim ve fırsat dolu! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimleri...

    ŞOK 20-21 Haziran aktüel kataloğu yeni indirim fırsatlarıyla bugün raflardaki yerini aldı. Bu hafta sonu indirim olarak satılan ürünlerin aktüel kataloğu fiyat listesi firma tarafından internet sitesinde açıklandı. Bakım ürünlerinden yiyeceklere kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi ve fiyatları...

    ŞOK 20-21 Haziran aktüel kataloğu fırsat dolu!

    ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu ürünleri bugün ve pazar günü marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla araştırılıyor. Fırsatlı ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu. ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünleri bakım ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıktı. Kataloğda özellikle yiyecek ve bakım ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu ürünleri...

    ŞOK 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    ŞOK 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Haberler Ekonomi ŞOK 20-21 Haziran aktüel kataloğu indirim ve fırsat dolu! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimleri...
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