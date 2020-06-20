ÖTV indirimi var mı? Temmuz ayı ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır ikinci el araç ÖTV indirimi son durum nedir?

ÖTV indirimi var mı? ÖTV indirimi olacak mı? Temmuz ayı ÖTV indirimi için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen, taşıt kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 yazında ÖTV indirim olacak mı? Ekonomide canlanma ve vatandaşlara destek paketleri kapsamında kamu bankalarından düşük fazili krediler gelmişti. Vatandaşlar da bu kredilere büyük ilgi gösteriyor.

ÖTV İNDİRİMİ VAR MI?

ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.