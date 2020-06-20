ÖTV indirimi var mı? Temmuz ayı ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır ikinci el araç ÖTV indirimi son durum nedir?

ÖTV indirimi var mı? ÖTV indirimi olacak mı? Temmuz ayı ÖTV indirimi için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen, taşıt kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 yazında ÖTV indirim olacak mı? Ekonomide canlanma ve vatandaşlara destek paketleri kapsamında kamu bankalarından düşük fazili krediler gelmişti. Vatandaşlar da bu kredilere büyük ilgi gösteriyor.
ÖTV İNDİRİMİ VAR MI?
ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KREDİ DESTEK PAKETLERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE CAN SUYU OLACAK
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz." dedi.
Erkoç, kamu bankaları tarafından açıklanan avantajlı kredi destek paketlerinin tüm sektörleri olumlu etkileyeceğini söyledi. Yerli üretim sıfır otomobillerde 0,49 ve 0,69 faizle kredi verileceğini, ikinci el otomobil alımlarında ise 0,82 faiz oranı uygulanacağını anımsatan Erkoç, kredilerde 60 ay vade ve 6 ay öteleme seçeneklerinin de yer aldığına dikkati çekti.
Kovid-19 sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini aktaran Erkoç, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz. Yeni normal hayatın başlaması ve verilen desteklerle otomotiv sektörü yeniden ayağa kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.
2020 ÖTV İNDİRİMİ İÇİN İLK ADIM ATILDI: ENGELLİ VATANDAŞLAR KARARI ÇIKTI!
ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.
ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Resmi Gazete'nin 01.01.2020 tarihinden yayımlanan yazısında ÖTV indiriminden kimlerin faydalanabildiği belirtilmiştir.
1-Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
2-Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
3- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
ÖTV indirimi için hak kazanan vatandaşlar ellerinde bulunan rapor sayesinde bu imkandan faydalanabilecektir. Fakan ÖTV indirimi ile araç satın alan kişi o 5 yıl içinde aracı satamaz.