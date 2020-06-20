Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Haziran hafta sonu dolar ve euroda son durum...

Hafta sonu piyasalardaki güncel döviz kurlarındaki durumu öğrenmek isteyenler dolar ve eurodaki son durum hakkında araştırmalarına devam ediyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,6920 liradan güne başladı. Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Haziran güncel ve canlı döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?