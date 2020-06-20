Restoran ve kafelere özel paket! Yıllık yüzde 7.5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz kredi





İşletmeler, 6 aya kadar ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İşletmeler pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurabilecek. 2 kriter var; Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması ve Ziraat'in POS cihazını kullanmaları" dedi.