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    • Ekonomi
    • 20.06.2020 Gazete
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    Restoran ve kafelere özel paket! Yıllık yüzde 7.5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz kredi

    Yeni destek paketi ile restoran ve kafeler, ’ndan yıllık yüzde 7.5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz kredi kullanabilecek. Kültür ve , "İşletmeler pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurabilecek. 2 kriter var; Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması ve Ziraat'in cihazını kullanmaları" dedi.




    Ziraat Bankası, Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı 'Destek Kredisi' ürününü hayata geçirdi.



    İşletmeler, 6 aya kadar ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İşletmeler pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurabilecek. 2 kriter var; Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması ve Ziraat'in POS cihazını kullanmaları" dedi.

    Haberler Ekonomi Restoran ve kafelere özel paket! Yıllık yüzde 7.5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz kredi
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