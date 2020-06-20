En ucuz fiyatlı SUV araçlara talep patlaması yaşandığı görülüyor. Kamu bankaları tarafından duyurulan taşıt kredisi kampanyasının ardından sıfır ve ikinci el araçlara talep arttı. Bu bağlamda taşıt piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseldi. Taşıt almak isteyenler özellikler SUV araçlara yoğun ilgi gösteriyor. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kredi kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde ön planda yer almaya başladı. İşte uygun fiyatlı SUV araçlar ve fiyat listesi

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.