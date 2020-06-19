Temmuz ayı kapıda! 2020 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli zamlı maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayı için geri sayım devam ederken zamlı emekli maaşları gündemdeki yerini aldı. Emekliler bu kapsamda ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte derlediğimiz bilgiler
SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
EN ÇOK 6 BİN 304 TL
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.
Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı.
Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.