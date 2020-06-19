Temmuz ayı kapıda! 2020 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli zamlı maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayı için geri sayım devam ederken zamlı emekli maaşları gündemdeki yerini aldı. Emekliler bu kapsamda ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte derlediğimiz bilgiler

SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.