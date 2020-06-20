





Ekonomik alanda düzenlemeler içeren torba teklif Meclis'ten geçti. Buna göre;



AFETZEDEYE DESTEK: Bu yıl yaşanan 4 depremden zarar görenlerin mağduriyetleri giderilecek. Yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve işyerlerinden hak sahibi olanlara destek sağlanacak.