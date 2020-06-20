Ekonomik alanda düzenlemeler içeren torba teklif Meclis'ten geçti. Buna göre;
AFETZEDEYE DESTEK: Bu yıl yaşanan 4 depremden zarar görenlerin mağduriyetleri giderilecek. Yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve işyerlerinden hak sahibi olanlara destek sağlanacak.
MAAŞ KESİLMEYECEK: Yurt dışındaki vatandaşların, kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçilecek. Bu kapsamdaki çalışanlara aylık bağlanacak.
MESAFELİ SÖZLEŞME: Bankacılık ve elektronik haberleşme abonelik sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek. Abonelik sözleşmesinin feshinde yazılı bildirim koşulu kalkacak.
ÇEKTE EK SÜRE: Karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da 1'ini alacaklıya verecek. Kişi, kalan kısmı 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren 2'şer ay arayla 15 taksitle öderse, ceza mahkumiyeti kalkacak. Önceki düzenleme 3 ay içinde ödeme getiriyordu, 1 yıla çıktı.