Çift emekli maaşı nasıl alınır? 2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem yanıtladı!

Tahsilat için bir başka ile giden bir çalışan orada mesai saatleri dışında kaza geçirirse bu iş kazası sayılır mı? Semih BAY

Mesai Saatleri Dışında Da Olsa O Şehirde Şirket Adına Bulunduğu İçin Bu Bir İş Kazası Sayılır Ve Sgk'ya Bildirilip Gereğinin Yapılması Gerekir. İş Kazası Sayılması İçin Sadece İş Yerinin İçinde Olması Şartı Bulunmuyor. İşle İlgili, Ya Da Yöneticinin Emriyle Dışarı Çıkan Bir Çalışan Kaza Geçirirse Bu İş Kazası Sayılıyor. Yine Şirkete Ait Araçla Evine Giderken De Kaza Olursa Bu İş Kazası Kabul Ediliyor.

Bir firmada sigortalı olarak çalışıyorum. İki yıl sonra yaş şartım dolacak ve emekli olacağım. Geçtiğimiz yıl eşimi kaybettim. Şimdi onun maaşını alıyorum. Acaba emekli olduğumda eşimden dolayı aldığım para kesilir mi? Meltem ŞAHİN

Ölen Sigortalının Geride Kalan Eş, Çocuk, Anne Ve Babasına Belli Kurallar Çerçevesinde Maaş Bağlanıyor. Ölen Sigortalının Eşine Maaş Bağlanırken Herhangi Bir Geliri Olup Olmadığına Bakılmıyor. Yani Çalışıyor Olmanız Bu Maaşı Almanıza Engel Değil. Zaten Size De Maaş Bağlanmış. Burada Aranan Tek Şart, Ölüm Tarihinde Yasal Evlilik Bağının Bulunması. Gelirinizin Ölüm Aylığını Engellememesi Durumu Emekli Olmanız Halinde De Geçerli. Yani İki Yıl Sonunda Emekli Olduğunuzda Hem Kendi Emekli Maaşınızı Alabilir, Hem De Eşinizden Dolayı Ödenen Ölüm Aylığını Alabilirsiniz. Emekli Olmanız Halinde Maaşınız Kesilmez.

Maaşınızın Kesilmesine Sebep Olacak Tek Değişiklik Evlenmenizdir. Yeni Bir Evlilik Yaparsanız Ölüm Maaşı Kesilir. İkinci Evliliğinizin Boşanma Ya Da Ölüm Nedeniyle Bitmesi Halinde İse Önceki Eşinizden Aldığınız Ölüm Aylığı Yeniden Bağlanır.

İkinci Eşinizden De Ölüm Aylığı Alma Durumu Ortaya Çıkarsa Bu Kez İkisinden En Yüksek Olanı Tercih Edebilirsiniz.