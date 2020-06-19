Çift emekli maaşı nasıl alınır? 2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem yanıtladı!
"Ne zaman emekli olurum?", "Tazminatımı nasıl alırım?" şeklindeki sorular çalışan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Faruk Erdem'e bu konular hakkında birçok soru yöneltiliyor. Peki, işsizlik maaşı kaç lira? Erken emekli olmak için ne yapmak lazım? Hem babadan hem eşten maaş nasıl alınır? Hangi olaylar iş kazası sayılır? Evlenen tazminat alır mı? İşte detaylar...
"Ne zaman emekli olurum?", "Tazminatımı nasıl alırım?" şeklindeki sorular çalışan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Faruk Erdem'e bu konular hakkında birçok soru yöneltiliyor. Peki, işsizlik maaşı kaç lira? Erken emekli olmak için ne yapmak lazım? Hem babadan hem eşten maaş nasıl alınır? Hangi olaylar iş kazası sayılır? Evlenen tazminat alır mı? İşte detaylar..
Abim vefat ettikten sonra abimden dolayı anneme maaş bağlandı. Annem vefat ettikten sonra maaş babama devroldu. Babam da vefat edeli 7 ay oldu ben kızıyım babamdan kalan maaşını alabilir miyim? Eşimden ayrıldım. Ayşe Parlar
Babanızın Maaşı Varsa Ve Sizin Geliriniz Yoksa Maaş Alırsınız. Ama Abinizin Maaşını Alamazsınız.
Beş yıllık tazminat nasıl hesaplanır? Zafer Kaya
Her Yıl İçin Bir Brüt Maaş Olarak Hesaplanıyor. Yani Brüt Maaşınız 5 İlye Çarpılacak. Tabi Yüksek İse Maaşınız Kıdem Tazminatı Tavanı Var.
Sokağa çıkma yasağında işe gidemeyenin maaşı ne olur? (ismi saklı)
Sokağa Yasağı Çıkma Yasağı Gibi Zorlayıcı Sebebpler Bir Haftadan Az Sürmüşse Maaş Tam Ödenir Bir Haftadoan Fazla Sürmüşse Bir Haftalık Kısmın Yarısı Ödenir.
İşyerim ayın yarısını evden çalışma yaptırdı..kısa çalışmaya girer mi? Orhan ŞAHİN
Kısa Çalışma Üretimin Tamamen Veya Kısmen Durması Sonucu Ortaya Çıkıyodr. Evden Çalışma İle İşyerinden Çalışma Arasında Bir Fark Yodk. Kısa Çalışmaya Girmez Tam Çalışmaya Girer.
Bağkurlu olan erkek ssk lı eşi vefat ederse eşininde maasını alabilirmi İrfan TAŞDELEN
Evet Ölüm Maaşı Ya Da Dul Maaşı Sadece Kadınlara Değil Erkeklere De Ödeniyor.
Eşim 1978 doğumlu 2007 girişli 3600.günü var ne zaman emekli olur acaba iyi geceler NURİ TİRYAKİ
İşe Giriş Tarihine Göre 58 Yaşında Ve 7 Bing Ün İle Emekli Oluir. 4500 Gün Ve 25 Yıl Şartıyla Da Kısmi Emekli Olur.
Tahsilat için bir başka ile giden bir çalışan orada mesai saatleri dışında kaza geçirirse bu iş kazası sayılır mı? Semih BAY
Mesai Saatleri Dışında Da Olsa O Şehirde Şirket Adına Bulunduğu İçin Bu Bir İş Kazası Sayılır Ve Sgk'ya Bildirilip Gereğinin Yapılması Gerekir. İş Kazası Sayılması İçin Sadece İş Yerinin İçinde Olması Şartı Bulunmuyor. İşle İlgili, Ya Da Yöneticinin Emriyle Dışarı Çıkan Bir Çalışan Kaza Geçirirse Bu İş Kazası Sayılıyor. Yine Şirkete Ait Araçla Evine Giderken De Kaza Olursa Bu İş Kazası Kabul Ediliyor.
Bir firmada sigortalı olarak çalışıyorum. İki yıl sonra yaş şartım dolacak ve emekli olacağım. Geçtiğimiz yıl eşimi kaybettim. Şimdi onun maaşını alıyorum. Acaba emekli olduğumda eşimden dolayı aldığım para kesilir mi? Meltem ŞAHİN
Ölen Sigortalının Geride Kalan Eş, Çocuk, Anne Ve Babasına Belli Kurallar Çerçevesinde Maaş Bağlanıyor. Ölen Sigortalının Eşine Maaş Bağlanırken Herhangi Bir Geliri Olup Olmadığına Bakılmıyor. Yani Çalışıyor Olmanız Bu Maaşı Almanıza Engel Değil. Zaten Size De Maaş Bağlanmış. Burada Aranan Tek Şart, Ölüm Tarihinde Yasal Evlilik Bağının Bulunması. Gelirinizin Ölüm Aylığını Engellememesi Durumu Emekli Olmanız Halinde De Geçerli. Yani İki Yıl Sonunda Emekli Olduğunuzda Hem Kendi Emekli Maaşınızı Alabilir, Hem De Eşinizden Dolayı Ödenen Ölüm Aylığını Alabilirsiniz. Emekli Olmanız Halinde Maaşınız Kesilmez.
Maaşınızın Kesilmesine Sebep Olacak Tek Değişiklik Evlenmenizdir. Yeni Bir Evlilik Yaparsanız Ölüm Maaşı Kesilir. İkinci Evliliğinizin Boşanma Ya Da Ölüm Nedeniyle Bitmesi Halinde İse Önceki Eşinizden Aldığınız Ölüm Aylığı Yeniden Bağlanır.
İkinci Eşinizden De Ölüm Aylığı Alma Durumu Ortaya Çıkarsa Bu Kez İkisinden En Yüksek Olanı Tercih Edebilirsiniz.