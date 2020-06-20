Hafta sonu 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmay başlandı. Özellikle düğün salonlarının açılmasına az bir zaman kala vatandaşlar güncel fiyatları sorguluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.536,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 381,90 liradan işlem gördü. İşte güncel altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?