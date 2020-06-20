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    • Ekonomi
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    • 20.06.2020 20:31
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    7 maddeyle milyonlarca kişinin kazancı artacak! Ek ödeme, promosyon, ikramiye ve zam...

    Milyonlarca Temmuz zammını bekliyor. Bu kapsamda Temmuz ayında yapılacak olan zam için heyecanı sürüyor. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin 650 bininin aylık ödemesi bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar devam edecek. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı. İşte milyonların kazancını artıracak o talepler...

    7 maddeyle milyonlarca kişinin kazancı artacak!

    Yaklaşık 13 milyon milyon emekli heyecanla Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Zam oranıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken 7 madde konuşulmaya başlandı. 2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, promosyon ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var. Emekliler bu maddelerin hayata geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki, 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı? İşte detaylar...

    7 TALEP GÜNDEMDE

    Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı.

    İŞTE O TALEPLER

    ● Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.

    ● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.

    ● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.

    ● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.

    ● Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.

    ● Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.

    ● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
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