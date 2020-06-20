Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor ve yaklaşık 13 milyon emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.