Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.06.2020 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2020 08:51
    ABONE OL

    Son dakika: 'a 13 personel alınacak! İşte TÜBİTAK iş başvuru adresi

    Son dakika haberine göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun () çeşitli birimlerinde 13 yeni personel istihdam edilecek. İş başvuruları TÜBİTAK (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

    TÜBİTAK'a personel alınacak

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, Genel Sekreterliği bünyesinde Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve İdari Hizmetler daire başkanlıklarına yapılacak.

    Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında Ankara'da görevlendirilecek.

    Başvurular 10 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

    İş başvuruları TÜBİTAK (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: TÜBİTAK'a 13 personel alınacak! İşte TÜBİTAK iş başvuru adresi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri