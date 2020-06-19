İKİ AYI KATLADI

İkinci el piyasasındaki artış yalnızca 15 günde kendisini ciddi şekilde hissettirirken, haziran, nisan ve mayıs toplamını geçti. Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Haziranın ilk 15 gününde, toplamda nisan ve mayısın toplamı kadar araç sattık. Fiyatlar şu anda neredeyse her gün etiket değiştirecek duruma geldi. Zaten aracını çok ucuza veren firma da zararlı çıkıyor çünkü sattığı fiyata araç satın alma şansı da yok. Biz bu 10 gün içerisinde hiç zam yapmadık. Fakat dün itibariyle şartlar bizleri de zorlamaya başladığı için yüzde 3 artış yapmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.