Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020 Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemenin ardından jandarma bekçi alımının önü açıldı. Böylelikle jandarma kadrosuna bekçi alımı yapılabilecek. Peki, jandarma bekçi alımı ne zaman olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler!

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Bekçilerin çalışma saatleri ve maaş tutarları herkes tarafından merak edilen konulardan bir tanesi olmuştur. Bekçi olabilmek için gerekli şartlar arasında lise ve dengi okullardan mezun olmak gerektiğini söylemiştik. Maaşlar da eğitim durumlarına göre belirlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü' ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan 2020 yılı bekçilerin maaşları;

Lise ve dengi mezun olan bekçilerin maaşları aylık : 4.527 TL

Lisans mezunu olan bekçilerin maaşları aylık : 4.534 TL

Maaşlar görev yapılan şehirlere göre değişiklik gösterebileceği gibi, ek ödeme tutarları da eklendiğinde artmaktadır. Bekçiler çocukları ve eşleri için de ödenek alabilmektedir. Ayrıca maaşları enflasyon oranlarına göre artış göstermektedir.