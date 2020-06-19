Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında büyük hareketlilik başladı!

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 381,7 lira seviyesinde seyrediyor. Analistler tarafından gram altın fiyatlarında 377-383 lira bandının izleneceği belirtiliyor. Peki; ''Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın almak için doğru zaman mı? Altın satmak için doğru zaman mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Ne zaman altın alınır? İkinci dalga altın fiyatlarını yükseltir mi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de