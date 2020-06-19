Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından ilk işlem saatlerinde 6,8580 seviyelerinde işlem görüyordu. Dün 6,8350-6,8600 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 6,8562'den tamamladı. Dolar endeksi, dün 97,6 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,40 seviyesinde dengelendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 382 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 811 milyon 426 bin 962,18 lira, işlem miktarı ise 2.718,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 833 milyon 96 bin 330,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Bonus Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 12.343 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.249 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 7.456 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.998 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.629 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1220 ve sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükseltmesinin ardından pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de cari işlemler dengesinin takip edileceğini söyledi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de onaylanan Uygur tasarısının ardından ABD ile gerilimin tırmanması, piyasalar açısından önemli bir jeopolitik risk unsuru olmaya devam ediyor.
Dün ABD Başkanı Donald Trump, birçok durum altında ABD'nin Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tuttuğunu söyledi.
Bu gelişmeye ve yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ikinci dalga riskine dair endişelerin artmasına karşın İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 100 milyar sterlin artırması pay piyasalarını destekledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 artarak 2.967 puan oldu.
Japonya'da manşet enflasyonun mayısta beklentilerden fazla gerilemesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 22.479 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise 106,9 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artarak 34.590 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.682 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.137 puanda seyrediyor.