Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından ilk işlem saatlerinde 6,8580 seviyelerinde işlem görüyordu. Dün 6,8350-6,8600 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 6,8562'den tamamladı. Dolar endeksi, dün 97,6 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,40 seviyesinde dengelendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?