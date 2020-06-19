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    • 19.06.2020 19:40
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'FİKKO' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı FİKKO toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan 'FİKKO' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı FİKKO toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Albayrak paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'FİKKO' paylaşımı
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