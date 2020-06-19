Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliğiyle Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi. Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER'de üstlendiği yeni görevini büyük bir heyecanla yürüteceğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu: "GYODER, sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen girişimcileri, yöneticileri ve profesyonellerinin, sektörün gelişimi için bir araya geldiği çok kuvvetli bir dernek haline geldi. Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, GYODER'in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif bir şekilde sürdürmektir."