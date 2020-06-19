Turizme 18 taksit

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ardından, Ticaret Bakanlığı da yurt içinde hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısını 12 aydan 18 aya çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi. Buna göre; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak. BDDK da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.