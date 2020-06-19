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    • Ekonomi
    • 19.06.2020 Gazete
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    - ilişkileri oluyor sınavı geçti

    - işbirliği forumunda masaya yatırıldı. 2 ülke ilişkilerinin salgın sınavını geçerek sağlam ve derin bir seviyeye taşındığının altı çizildi.

    Çin-Türkiye ilişkileri oluyor sınavı geçti
    'Asya-Avrupa İş Birliğine Odaklanmak' ve ' ve 'nin Ortak Geleceğini Konuşmak' temalı forumu yapıldı. China Today, Turkuvaz Medya Grubu, Çağdaş Çin ve Dünya İlişkileri Araştırma Enstitüsü ile DEİK tarafından düzenlenen forumda iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik paneller yer aldı. Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu Başkanı Du Zhanyuan, Çin-Türkiye işbirliği ilişkilerinin salgın sınavını geçerek daha sağlam ve derin bir seviyeye taşındığını dile getirdi.




    Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da "Çin'in 2005-2019 arasında Türkiye'deki yatırımlarına baktığımızda; enerjinin 10 milyar dolar ile yüzde 60'ı aşan bir paya sahip olduğunu görüyoruz. İşbirliği kalemlerine nükleer enerjiyi de katmanın, iki ülkenin faydasına olacağına inanıyorum" dedi. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, salgına rağmen ortak projelerin sürebildiğini ve ticarette istikrarlı artış görüldüğünü vurgularken; Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ise şunları söyledi: "2035 projeksiyonlarına göre Çin en büyük, Türkiye beşinci ekonomi olacak. Geleceği planlamalıyız."

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