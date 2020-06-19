PARA CEZASI UYGULANACAK

Yapılan düzenlemenin ardından sahibinden satılık ve kiralık daire ilanları da bu kişilerin yetki belgesi olmaması nedeni ile otomatik olarak yasaklanmış olacak.

Bundan sona vatandaş kendine, babasına, kardeşine, eşine ait olan konut, daire, işyeri ve arsa gibi taşınmazlar için hiçbir şekilde satış işlemi yapamayacak. Konu hakkında tüm yetki emlakçılara geçmiş olacak. İnternetten kiralık daire ya da satılık ev gibi sahibinden satılık ilanları sadece yetki belgesi olan emlakçılar tarafından verilecek. İnternet üzerinden ilan verme yetkisi sadece belgeye sahip olan emlakçılara ait olacak.

Emlakçılık yetki belgesi olmadan çalışmaya devam eden emlakçılara ise durumun tespit edilmesi halinde 25 bin TL para cezası kesilecek. Yetki belgesi almayan emlakçıların da çalışmalarına izin verilmeyecek. Emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişilerin ise mutlaka belirli kriterlere sahip olmaları istenecek. Bu sayede emlak sektörüne de yeni bir çeki düzen getirilmiş olacak ve hem sektörün hem de vatandaşların şikayetlerine bir çözüm bulunmuş olacak.