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    • 20.06.2020 00:00
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    da en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,6 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,99 değer kazancıyla günü 113.611,89 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karsan Otomotiv 2,32 2,43 -4,53
    Doğuş Otomotiv 15,67 16,36 -4,22
    Kardemir (D) 2,92 3,04 -3,95
    Deva Holding 19,30 20,06 -3,79
    Eczacıbaşı İlaç 5,94 6,16 -3,57
    Doğan Holding 1,96 2,03 -3,45
    Global Yatırım Holding 3,88 4,01 -3,24
    Türk Telekom 7,78 8,04 -3,23
    Şok Marketler 12,65 13,07 -3,21
    Torunlar GMYO 3,07 3,17 -3,15
    Aksigorta 6,72 6,92 -2,89
    Vestel 16,26 16,74 -2,87
    Yataş 7,92 8,15 -2,82
    Emlak Konut GMYO 1,85 1,90 -2,63
    Selçuk Ecza Deposu 8,65 8,87 -2,48
    Çemtaş 8,26 8,45 -2,25
    Eczacıbaşı Yatırım 13,40 13,70 -2,19
    İş GMYO 1,86 1,90 -2,11
    Aygaz 11,22 11,46 -2,09
    Reysaş GMYO 5,20 5,31 -2,07

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