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    • Ekonomi
    • 19.06.2020 23:58
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    • 19.06.2020 23:58
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 28,6 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,99 değer kazancıyla günü 113.611,89 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Halkbank 6,11 5,56 9,89
    Vakıflar Bankası 5,28 4,82 9,54
    Turkcell 16,95 16,23 4,44
    Tekfen Holding 17,06 16,40 4,02
    Logo Yazılım 77,90 75,00 3,87
    Mavi Giyim 48,90 47,36 3,25
    İş Bankası (C) 5,30 5,14 3,11
    Akbank 5,99 5,82 2,92
    Arçelik 17,45 16,99 2,71
    Gübre Fabrikaları 26,96 26,26 2,67
    Koza Altın 79,35 77,35 2,59
    Garanti Bankası 8,33 8,13 2,46
    Petkim 4,13 4,04 2,23
    Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,34 2,14
    Anadolu Cam 4,54 4,45 2,02
    Tüpraş 88,40 86,95 1,67
    Tat Gıda 9,81 9,66 1,55
    Koç Holding 17,26 17,03 1,35
    İş Yatırım Menkul Değerler 6,12 6,05 1,16
    Sabancı Holding 9,20 9,10 1,10

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 19 Haziran BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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