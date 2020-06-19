250 BİN LOJMAN VAR!

Ülke genelinde kamuya ait 250 bine yakın kamu lojmanı bulunurken bu konutlardan savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri için kullanılan yaklaşık 140 bin lojman ile kampüs alanında yer alan ve hizmet binalarıyla bütünleşik bulunan yaklaşık 59 bin lojman satışa sunulmayacak.

2020'DE 8 BİN 500 ADET SATILACAK

Ocak ayı itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Muğla ve Antalya'da ekspertiz işlemleri tamamlanan ve satışa çıkılan kamuya ait lojmanlardan bin 600'den fazlasının satışı gerçekleştirildi.