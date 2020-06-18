Taşeron ve 4/D'li işçiler ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Taşeron 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ilk defa taleplerini iletecek. Yeni Ekonomi Programına göre ise açıklanacak enflasyona göre taşerona zam masaya yatırılacak. Belediyelerde çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ile diğer kurumlarda çalışan işçilerin toplu iş sözleşmelerinin tarihleri belli oldu. Peki, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne zaman? Taşeron işçilerin maaş zammı ne kadar olacak? Taşeron işçilerin bayram ikramiyeleri artacak mı? İşte taşeron maaş zammı, tayin hakkı, ödenekler hakkında merak edilenler...

2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi taşeron işçilere yüzdelik dilim düzenlemesi ile ek zam beklentisi gündeme gelmişti. Taşeron işçilerin ve sendikaların uzun süredir gündeminde olan yüzdelik dilim düzenlemesi de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gündeme gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de