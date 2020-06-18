Taşeron işçi son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Yüzdelik dilim, tayin hakkı, enflasyon zammının masaya yatırılacağı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile taşeron işçilerin alacakları maaş zam oranları belli olacak. Binlerce taşeronun gözü maaş zammı, tayin hakkı, ödeneklerin oranlarının artırılması, görev tanımı gibi çok sayıda önemli konunun görüleşeceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ÇALIŞMASI
Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti.
Bu süreçte ekonomik olarak zorlanan taşeron işçiler yüzde 4'lük zamların ardından daha yüksek oranlarla yeni zam talep ediyorlar.
Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda atacağı adımı merak eden taşeron işçiler konuşulan bazı zam oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. Basında yer alan bazı değerlendirmelere göre 2020 TİS görüşmelerinde en olası oran yüzde 15. Bu zam oranı asgari ücret zam oranı olması ve enflasyon rakamlarının üzerinde bulunması nedeniyle ön plana çıkıyor. Bunun yanında yine 12.5 ve yüzde 17.5 zam değerlendirmeleri yapılırken bakanlığın yüzde 10 bandında bir öneri ile de işçilerin karşısına çıkabileceği ele alınıyor.
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.