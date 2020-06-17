Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin il içi, il dışı, iller arası tayin hakkı konusu 2020 TİS görüşmelerinde üzerinde durulacak konulardan birisi olacak. Peki bu alanda Çalışma Bakanlığı nasıl bir karar verecek? Çalışma Bakanlığı'nın işçi sendikası ile yapacağı toplu iş sözleşmesi kapsamında ele alacağı tayin hakkında muhtemel çözüm önerileri neler? Taşeron işçilerin mali ve sosyal haklarını belirleyen :Çalışma Bakanlığı, taşeron işçiler ile ilgili sorunları 2019 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen TİS görüşmelerinde ele almamıştı. Bu kapsamda görüşmeler 2020 yılı yaz ayının sonuna kalmıştı. Bu sürece kadar bakanlığın oluşacak talebe göre bir adım atması bekleniyor. Ancak henüz bu konuya dair bir açıklama gelmedi.