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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 08:28
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    • 18.06.2020 08:28
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    Son dakika: olanlar dikkat! 'de yayımlandı! Taksit süresi uzatılıyor

    Son dakika haberleri... 'nın 'de yayımlanan kararına göre, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay na taksit uygulaması yapılabilecek.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzatılıyor

    milyonlarca kişiyi ilgilendirecek karar aldı. 'de yayımlanan karara göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay na taksit uygulaması yapılabilecek.

    Böylece koronavirüs nedeniyle iş hacminde düşüş yaşayan turizm sektörü uzayan taksit imkanıyla daha fazla misafir ağırlayabilecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

    Haberler Ekonomi Son dakika: Kredi kartı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! Taksit süresi uzatılıyor
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