İkinci el alacaklar dikkat! Bayiden alıp 50 bin lira karla satıyorlar!

DEPOLAR KONTROL EDİLSİN

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da bayilerin müşterilere 'araç yok' dediğini belirten Arkoç, "Depolar kontrol edilsin bakalım gerçekten araç var mı yok mu? Ayakçı dediğimiz insanlar var. Yılda 3 araca kadar alım satımın vergisizliğinden yararlanıp eş dost, akraba, gelin, kaynana, damat, kayınpeder üzerine alım satımla haksız ticaret yapıyorlar. 2019'da 8.6 milyon araç el değiştirdi. Bunun 1.5 milyonunu kayıtlı esnaf ve tüccar, bayiler; 1 milyonunu gerçek tüketici sattı. 6.1 milyon araç ise ayaküstücüler tarafından satılmış. Doktordan hava pilotuna kadar alım satım yapan var. Emlakçı, berber, manav, kasap herkes bu işi yapıyor. Bizler yüzde 1 ila 3 komisyon alıp, vergi, SGK primiyle devlete bin ila 10 bin lira öderken bunların karı doğrudan ceplerine iniyor" ifadelerini kullandı.