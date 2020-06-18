



OPEC raporunda, bu yıl petrol üretimini yalnızca Norveç, Brezilya, Guyana ve Avustralya'nın artıracakları öngörüldü.

OPEC'in Haziran raporunda, Covid-19 pandemisinin küresel ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle küresel petrol talebinin yılın ilk çeyreğinde günde ortalama 6.4 milyon varil düşmesine neden olduğu belirtildi ve ikinci çeyrekte bu düşüşün 17.3 milyon varile yükseleceği öngörüldü.