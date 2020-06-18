Faizler düşünce sektör canlanmıştı! Yetkililer uyardı: 30 bin TL cezası var





"EMLAKÇILAR DIŞINDA 'SATILIK' VEYA 'KİRALIK' YAZANLARA 30 BİN TL PARA CEZASI VERİLECEK"

Emlakçılar dışındaki kişilerin gayrimenkul satışı yapmasının cezasının çok büyük olduğunu belirten Oral, şunları söyledi: "Kayıt dışı emlakçılar var. Bunlara biz 'ayakçılar' diyoruz. Bugün 550 tane kayıtlı emlakçımız var. Ayakçı ile çalışmayan kaç tane emlakçı çıkar? Yasa çıktığı zaman hiçbir emlakçı ayakçı ile çalışamayacak. Bize verilen talimatlar inşallah gerçekleşir. Yasa çıktığı zaman birileri ceza yiyecek. 4 hususun altını özellikle çiziyorum. İlk olarak hiçbir emlakçının ofisine sözleşmesiz gayrimenkul girmeyecek. Bir emlakçının ayakçı ile çalıştığı tespit edildiği zaman emlakçı ve ayakçıya en büyük para cezası verilecek. Ayakçılar ise genelde kapıcılar, muhtarlar, belirli kurumlarda çalışan idareciler, bakkallar olabiliyor, herkes kendi işini yapacak. Tespit edildiği zaman bu insanlar yüzde 100 ceza yiyecek. Bakkal veya diğer dükkanlarda satılık veya kiralık daireler tespit edildiği zaman ceza verilecek. Bir esnaf kendi gayrimenkulünü satılık veya kiralık olarak diyebilir. Onun dışında tanıdık, akraba ya da başka birisinin gayrimenkulünü satmak isteyenlere 30 bin TL para cezası verilecek. Son olarak da meslektaşlarımızın tapu dairesindeki görevi, yetkisinin belirlenmesi için yetki belgesi olan kişilerin kimlik belgelerini odadan almaları gerekiyor. Bu kurallar yasallaştığı zaman emlakçılara Türkiye genelinde bir saygınlık olacak."