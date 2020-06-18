Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bugün dolar 6.85 liradan, euro 7.71 liradan, sterlin 8.60 liradan güne başladı. Dün 6,8325-6,8597 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8450'den tamamladı. İşte dolar ve euro güncel döviz kurları alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 379 bin 500 lira, en yüksek 383 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 379 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 909 milyon 47 bin 833,26 lira, işlem miktarı ise 2.427,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 918 milyon 841 bin 499,08 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 364 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 12.344 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.217 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybederek 7.407 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 4.966 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 19.550 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,2530 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özellikle ABD ve Çin'de vaka sayılarında görülen artışın ikinci dalga endişelerine neden olduğunu belirterek, merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek için attığı adımlara bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da katılmasının beklendiğini ifade etti.
BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini aktaran analistler, varlık alım programında artışa gidebileceğine işaret etti.
Analistler, bugün BoE'nin kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, dün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.
Pekin yönetimi ise bu gelişme karşısında ABD'yi, onaylanan Uygur tasarısıyla Çin'e karşı yaptırım uygulaması halinde doğacak sonuçlara katlanmakla tehdit etti.
Jeopolitik riskleri artıran bu gelişmeye karşın, Çin kabinesinin merkez bankasının rezervlerinde tutması gereken para miktarını azaltarak, bankalara daha fazla likidite sağlamak için harekete geçeceğinin sinyalini vermesiyle Şanghay bileşik endeksi yükseldi. Endeks, kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 2.941 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalarak günü 22.355 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106,9 seviyelerine geriledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Hindistan'ın "BBB-" olan kredi notunu teyit etmesi ve not görünümünü negatife çevirmesinin ardından Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 33.708 puanda seyrediyor.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.408 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 2.133 puanda seyrediyor.