Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtını merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bugün dolar 6.85 liradan, euro 7.71 liradan, sterlin 8.60 liradan güne başladı. Dün 6,8325-6,8597 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8450'den tamamladı. İşte dolar ve euro güncel döviz kurları alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?