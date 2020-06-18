Bakan müjdeyi duyurdu! Ödemeler beş kat arttı

Salgın döneminde yerli ve yenilenebilir enerjideki üretim rakamlarının sevindirici olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Nisan ayında elektrik üretiminde yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000'den bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti." diye konuştu.

Bakan Dönmez, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla yeni atılımların devam edeceğine işaret ederek, "Ülke çapında entegre bir sektör ve üretim hattı oluşturacağız. Mini YEKA güneş santrallerimizle Türkiye'nin güneşinden büyük, orta ve küçük ölçekli yatırımcılarımızın tümü yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve YEKA'ların Türk lirası bazlı olması konusunda finans çevreleriyle bir araya gelinerek konunun etraflıca ele alındığına da değinen Dönmez, şöyle devam etti: "Fiyat güncellemesinin ne şekilde olmasıyla ilgili bankaların görüşlerini aldık. Bu görüşler sonrasında gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. YEKA ve mini YEKA projelerimizin yanında lisanssız üretimde de üreticilerimizin önünü açmaya devam ediyoruz. Daha önce 1 megavat olan lisanssız elektrik üretim üst limitini 5 megavata yükselttik. Böylece yatırımcılarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Lisanssız elektrik kurulu gücünde bu adımlarımızla birlikte ciddi bir ilerleme sağladık. Lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 500 megavatı geçti. Bu kurulu gücün yüzde 92'sini güneş enerjisi santralleri oluşturuyor."