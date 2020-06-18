AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirleniyor. 2020 yılında asgari zamma yüzde 15,03'lük artış yapıldı. Yapılan bu artışla asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Asgari ücret ile çalışanların aylık ücretleri hesaplandıktan sonra yıllık gelir vergisi ile birlikte AGİ hesaplaması yapılır ve bu hesaplamadan sonra kalan tutar üzerinden vergi alınır. Peki asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu? İşte 2020 asgari ücret miktarı… İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HAZİRAN AYI AGİ TUTARLARI
Asgari ücret ile çalışanların aylık ücretleri hesaplandıktan sonra yıllık gelir vergisi ile birlikte AGİ hesaplaması yapılır ve bu hesaplamadan sonra kalan tutar üzerinden vergi alınır. Bu yüzden AGİ önemlidir. AGİ hesaplamasında en önemli faktörle çocuk sayısı ve eşinizin durumudur.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET 2020 NET VE BRÜT NE KADAR?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA UYGULANACAK
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
AİLE YARDIMI NE KADAR OLACAK?
Devlet memurlarına, eş ve çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da ödeniyor. Eş ve çocuk için ödenen aile yardımı miktarlarının artması, memurun aylık net maaşına da artış şeklinde yansıtılıyor.
2020 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan aile yardımı ödeneğinin miktarı yılın ikinci yarısında artması bekleniyor. Artışın miktarı, 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olacak aylık katsayısına göre netlik kazanacak. Aylık katsayısı 1 Temmuz itibariyle "yüzde 4 + enflasyon oranının yüzde 4'ten fazla olan kısmı" kadar artış yapılacak. Bu yıl Temmuz ayında aile yardımının miktarı yüzde 4 oranında da artış yapılacak.