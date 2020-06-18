Çay budama paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2020 yılı çay budama paralarının ne zaman ödeneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz. Çay budama paraları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Geçen sene yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedel ödendi. İşte tüm merak edilenler...