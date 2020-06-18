Çay budama paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2020 yılı çay budama paralarının ne zaman ödeneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz. Çay budama paraları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Geçen sene yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedel ödendi. İşte tüm merak edilenler...
ÇAY BUDAMA PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2020 yılı çay budama paralarının ne zaman ödeneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.
GEÇEN SENE NE KADAR ÖDEME YAPILDI?
Çay bahçelerininin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama desteklerine ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı, şunları söyledi: "Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilerimize budama desteği veriyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyor olacağız. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, üreticilerimizin hesabına yatıracağız."
Çaykur Nedir? Ne Demek?
Çaykur, Türkiye'nin işleme, üretme ve satış anlamında faaliyet gösteren en büyük ve lider çay kuruluşudur. 1971 yılında kurulan Çay Kurumu Kanunu yürürlüğe girmiş ve İktisadi Devlet Kuruluşu olarak 1973 yılında Rize'de faaliyet göstermeye başlamıştır. Çay Kurumu 1982 KİK kapsamına dahil edilmiştir. Çaykur daha sonra 2002 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesine katılmıştır. Başka bir deyişle Çaykur devletin bir kuruluşudur.
Çaykur İş Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?
Çaykur iş ilanları, personel alımı, eleman alımı, memur alımına ilişkin tüm gelişmeler elektronik ortamda paylaşılmakta ve yapılmaktadır. Çaykur'un resmi internet sitesi üzerinden iş ilanlarını takip edebilir, iş başvuru formu doldurabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Bu noktada iş ilanı ile ilgili tüm bilgiler ilan metninde yer alır. Başvuru tarihleri, başvurunun nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Ayrıca DPB'nin internet sitesinden, resmi gazeteden ve medyadan da iş ilanları takip edilebilir.