Altın alacaklar okumadan altın almayın! Koronavirüs ikinci dalga altın fiyatları için kritik tahmin! Güncel altın yorumları

Gram altın şu dakikalarda 378 liradan, altının ons fiyatı ise 1719 dolardan işlem görüyor. Peki corona virüste olası ikinci dalga altın fiyatları üzerinde nasıl edecek? Düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Haziran anlık altın fiyatları... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1729 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.43 oranında düşüşle 1719 dolardan işlem gördü.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
A1 Capital Araştırma Uzmanı
Ekonomilerin açılması ile hisse senedi piyasalarında izlediğimiz ralli, ons altına olan ilgiyi azalttığını gördük. Ons altında haziran ayının ilk haftasında görülen 1670 dolar seviyesi, kur cephesindeki stabil seyrin etkisi ile gram altın 364 TL seviyesini test etti.
Endeksler ralliye ara verirken, gündemin yeniden virüsle ilgili gelişmelere ve ekonomik verilere odaklandığını görüyoruz. Fakat burada asıl odak noktanın Corona virüsünde ikinci dalga ihtimaline fokuslandığını söylemek mümkün. ABD'de eyaletlerde yaşanan protestolar sonrası vaka sayılarındaki artış, normalleşme adımları neticesinde hasta sayısında görülen yükseliş sonbahar sonrasında beklenen ikinci dalga ihtimalini günümüze taşıdı.
Böyle bir riski konuştuğumuz günlerde ons altındaki hareketin 1730 dolar seviyesine kadar gidebildiğini görmekteyiz. Nedeni ise mayıs ayı içerisinde özellikle Çin'de faaliyetlerin başlaması ile vaka sayılarında artışlar görülünce ons altındaki fiyatlamaların 1765 dolar seviyesine kadar tırmandığını izledik. Bu fiyatlamada ABD-Çin arasında artan tansiyonun etkisinin de es geçilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla ons altın böyle bir riski öncesinde kısmen fiyatladı. Şimdi bu kadar sıkça konuşulan bu gündem karşısında neden ons altın fiyatlamıyor sorusuna şunu söylemek gerekir. Dile getirdiğimiz ikinci dalga ihtimali yalnızca haber başlıklarında ve sözelde kalıyor.
Yani dünya henüz birinci dalgayı tam anlamıyla bitirememişken, ikinci dalganın boyutu yaratacağı riskler konusunda yorum yapmak şimdiden erken gibi duruyor. Ons altındaki fiyatlamalarında bu nedenle biraz daha sınırlı kaldığını görmekteyiz. İkinci olarak da likit bolluğunun etkisi ile paranın güvenli liman olarak altına değil farklı enstrümanlara kayması da bu hususta etkili.
Gram altın ise bu iki enstrümandaki izlediğimiz fiyatlamalar ile birlikte 370 – 384 TL aralığında bir bant çizmiş gibi duruyor. Dolar/TL'deki hareketin stabil seyrini koruyacağı öngörüsü ile gram altın tarafındaki stratejinin daha öncede belirttiğimiz gibi düşüşlerin kademeli alımlarda uzun ve orta vadede değerlendirilebileceği yönünde…
Bu noktada aşağıda 370 – 375 TL bandı (banka maliyetlerini de baz alarak) bir strateji belirlenebilir. Yukarıda ise 385 TL üzeri seviyeler realizasyon için uygun olabilir. Uzun vadede gram altın pozitif seyrini koruyacağını değerlendirmekteyiz.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 750 lira, en yüksek 380 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 379 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 972 milyon 821 bin 513,50 lira, işlem miktarı ise 2.605,57 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 700 bin 70,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
ALTIN "DİRENÇ NOKTASI"NIN ALTINDA
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alım programını genişleteceğine ilişkin açıklamasının desteğinde yükselen altın ons başına 1,745 dolar olarak belirtilen "direnç noktası"nın altında hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, küresel risk iştahındaki toparlanma ons altının daha fazla destek bulmasını zorlaştıran bir tablo yaratsa da 1,730 doların üzeri test edilmeye devam ediyor:
"Özellikle Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış ve dolar endeksinin göreceli olarak güç kaybetmiş olması yukarı yönlü denemelerin sürmesini sağlayan başlıca faktörler olarak çalışıyor. Teknik açıdan ise görünüm çok fazla değişmiş değil. Öyle ki geçen haftadan bu yana 1,745 doların aşılamıyor oluşu bu seviyeyi önemli bir dirence dönüştürmüş durumda. Dolayısıyla anlamlı şekilde momentum kazanımından bahsedebilmek için 1,745 doların üzerinde taban oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 1,720 doların altı ise daha fazla güç kaybını tetikleyebilir."
Uluslararası Eneri Ajansı'nın (International Energy Agency - IEA) petrol talebinin gelecek yıl günde 5.7 milyon varillik rekor artışa ulaşacağına ilişkin öngörüsüyle 40 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde tutunuyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.61 düşüşle 40.55 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 artışla 38.21 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.07 artışla 17.47 dolar,
- altın, yüzde 0.16 düşüşle 1,724.42 dolar,
- bakır, yüzde 0.05 artışla 5,742.00 dolar,
- platin, yüzde 0.84 artışla 831.63 dolar,
- paladyum yüzde 0.65 düşüşle 1,924.00 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2,485 liradan işlem görüyor.
Altın Nedir?
Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.