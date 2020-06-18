Prefabrik ev fiyatları kaç TL? 30 bin TL hibe para ödemesi...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 şehrin her köşesinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından sağlanan destekler vatandaşların ihtiyaçları ve durumlarına göre farklı alanlardan olurken bu destek her talep edene sağlanmıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM
Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.
Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklmasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."
KİMLER YARDIM ALABİLİR NEDİR?
Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk koşul 18 yaşının tamamlanmış olması. Bunun dışında esas başvuru şartı ise şu madde ile açıklandı.
"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"
Başvuru şartlarını sağlayan ve başvuruları onaylanan vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar destek sağlanır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
30.000 TL prefabrik ev yardımı başvuruları için Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü'ne yada kendi ilçenizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurunuzu yapabilirsiniz.