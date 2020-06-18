Prefabrik ev fiyatları kaç TL? 30 bin TL hibe para ödemesi...

KİMLER YARDIM ALABİLİR NEDİR?

Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk koşul 18 yaşının tamamlanmış olması. Bunun dışında esas başvuru şartı ise şu madde ile açıklandı.

"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"

Başvuru şartlarını sağlayan ve başvuruları onaylanan vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar destek sağlanır.