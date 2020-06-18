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    • 18.06.2020 19:09
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 20,3 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 1,40 değer kazancıyla günü 112.494,62 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Turkcell 16,23 14,76 9,96
    Doğuş Otomotiv 16,36 14,88 9,95
    Kardemir (D) 3,04 2,79 8,96
    Zorlu Enerji 1,75 1,64 6,71
    T.S.K.B. 1,28 1,22 4,92
    Türk Telekom 8,04 7,69 4,55
    Petkim 4,04 3,87 4,39
    Vestel 16,74 16,05 4,30
    Tekfen Holding 16,40 15,82 3,67
    Coca Cola İçecek 43,30 41,86 3,44
    Karsan Otomotiv 2,43 2,35 3,40
    Özak GMYO 3,86 3,74 3,21
    Aksa Enerji 4,98 4,85 2,68
    Sasa Polyester 10,87 10,60 2,55
    Gübre Fabrikaları 26,26 25,62 2,50
    Aselsan 32,60 31,84 2,39
    Şişe Cam 5,27 5,15 2,33
    Vakıflar Bankası 4,82 4,73 1,90
    Anadolu Cam 4,45 4,37 1,83
    İskenderun Demir Çelik 7,03 6,91 1,74

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 18 Haziran BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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