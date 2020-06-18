22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? Düğün sezonu için heyecan başladı

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları, düğün sezonunun açılmasına çok az bir süre kala merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 379,40 liradan tamamladı. Güvenli liman arayışlarından güç kazanan altın, 1,740 dolara yakın düzeylere çıktıktan sonra gelen satışlarla geri dönerken, üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol yatay hareket ediyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,00 380,20 379,20 379,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.506,00 2.527,00 2.500,00 2.521,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,50 350,50 346,00 350,00
Lira(Tam) Ziynet 2.448,00 2.468,00 2.443,00 2.463,00
Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.222,00 1.232,00
Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 611,00 616,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 379,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 616,00 lira, Cumhuriyet altını 2.521,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 379,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 379 bin 500 lira, en yüksek 383 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 379 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 909 milyon 47 bin 833,26 lira, işlem miktarı ise 2.427,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 918 milyon 841 bin 499,08 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.724,18 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.724,18 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalarak 379 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8285 lira, satışta 6,8559 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 8,94'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,2433, dolar/yen paritesi de 106,73 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,75 yükselerek 41,26 dolardan işlem görüyor.
ALTIN GÜN İÇİ KAZANÇLARINI GERİ VERDİ
Güvenli liman arayışlarından güç kazanan altın, 1,740 dolara yakın düzeylere çıktıktan sonra gelen satışlarla geri dönerken, üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol yatay hareket ediyor.
Ikon Menkul'ün hazırladığı, "Ons altın gün içi kazançlarını geri veriyor" başlıklı yorumda, "Gün içinde 1,737 bölgesine kadar yükseliş kaydeden ons altın, sonrasında gelen satışlarla yeniden 1,730 bandı altına geriledi. Gerilemenin sürmesi halinde değerli madende 1,712 ve 1,693 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Diğer yandan yeniden yükseliş eğiliminin ön plana çıkması halinde 1,735 ve yatay kanalın üst bandı olan 1,748 seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir" denildi.
"Ons altın destek bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor" diyen Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, artan jeopolitik risklerden çoğu zaman destek bulan altının ons fiyatının gerek Çin-Hindistan gerekse Güney Kore-Kuzey Kore gerilimine önemli bir tepki göstermemesi zayıflık sinyalleri vermişti:
"Bu görünüme paralel olarak fiyatların zaman zaman 1,720 dolar desteğinin de altına sarktığını görüyoruz. Bu seviyenin altını riskli bölge olarak görürken aşağıda 1,708 ve 1,700 dolar seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir. Genel hatlarıyla altının son dönemdeki momentumunu kaybetmiş olması negatif sinyaller verirken yeniden 1,730 doların aşılıp aşılamayacağını izleyeceğiz."
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.57 artışla 40.82 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.44 artışla 38.39 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.65 düşüşle 17.39 dolar,
- altın, yüzde 0.33 düşüşle 1,721.18 dolar,
- bakır, yüzde 0.96 artışla 5,797.00 dolar,
- platin, yüzde 1.58 düşüşle 808.57 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 1,922.58 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2,489 liradan işlem görüyor.