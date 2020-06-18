22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? Düğün sezonu için heyecan başladı

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları, düğün sezonunun açılmasına çok az bir süre kala merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 379,40 liradan tamamladı. Güvenli liman arayışlarından güç kazanan altın, 1,740 dolara yakın düzeylere çıktıktan sonra gelen satışlarla geri dönerken, üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol yatay hareket ediyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,00 380,20 379,20 379,40

Cumhuriyet Ata Lira 2.506,00 2.527,00 2.500,00 2.521,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,50 350,50 346,00 350,00

Lira(Tam) Ziynet 2.448,00 2.468,00 2.443,00 2.463,00

Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.222,00 1.232,00

Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 611,00 616,00