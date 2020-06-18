Beştepe’de kıdem zirvesi

Emeklilikte 'ikramiye', işsiz kalındığında 'güvence' olan kıdem tazminatında 83 milyonu kucaklayan yeni bir sayfa açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de yaşama geçirileceğini duyurduğu kıdem tazminatında yeni model için tarafları buluşturdu. Erdoğan, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan, 1 saat 45 dakika süren zirvede, sendikaların kıdem tazminatına ilişkin eleştiri ve önerilerini tek tek dinledi. Erdoğan'ın, "Yeni kıdem tazminatı sisteminin ülke için faydalı olduğunu görüyoruz. Çalışmalar çok uzadı, itirazınız varsa bakanlıklarla çalışın, üzerinde anlaştığınız bir model ortaya koyun" dediği öğrenildi. Kıdem tazminatı konusunda konjonktürün uygun olmadığını ileten sendika başkanlarına Erdoğan'ın, "Siz siyasetçi misiniz, o bizim meselemiz" karşılığını verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın, sendikaların kategorik itirazlarını kabul etmediğini, "oranlar üzerinde anlaştıktan sonra gelmelerini" ifade ettiği kaydedildi.