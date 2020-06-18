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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 16:25
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    • 18.06.2020 16:25
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    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    için geri sayım devam ederken yaklaşık 13 milyon emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi de merak ediyor. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Milyonlarca emekli yılın ikinci ikramiyesi için geri sayıma başladı. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ödeme en geç 27-30 Temmuz'da beklenirken, ikramiyeyi 1.118 ya da 1.225 lira yapacak zam talepleri de var. Peki, 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...
    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.
    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    2 FARKLI FORMÜL

    Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Haberler Ekonomi İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
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