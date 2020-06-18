İkramiye tarihi gelip çatıyor! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca emekli yılın ikinci ikramiyesi için geri sayıma başladı. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ödeme en geç 27-30 Temmuz'da beklenirken, ikramiyeyi 1.118 ya da 1.225 lira yapacak zam talepleri de var. Peki, 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...