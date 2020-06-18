Evlenecek çiftler dikkat! Düğün genelgesi 2020 24 maddelik yeni düğün kuralları nelerdir?

Düğünler ne zaman yapılacak, düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan nikah ve düğün salonu genelgesi!

7. Nikâh Merasimi Yapılacak Mekânlar;

A. Yemek, kokteyl vb. ikram yapılarak nikâh merasimi düzenlenen mekânlarda;

• Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.

• Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

• Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

• Nikâh esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl vb. olması durumunda 30 Mayıs tarihli valiliklere gönderilen genelge hükümlerine uyulacak.

B. Nikâh salonu olarak kullanılan masasız (sandalye/koltuk düzeni olan) mekânlarda;

• Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikâh mekânlarında oturma düzeni bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecek.

• Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan nikâh mekânlarında oturma düzeni sandalye/koltuklar arası 1 metre mesafe olacak şekilde misafir kabul edilebilecek.

8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek.

9. Nikâh merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak.

10.Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.

11.Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek.

12.Nikâh yapılan mekânlardaki ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları sağlanacak.

13.Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında (oturma düzeni dâhil) mesafe şartı aranmayacak.

14.Bu genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecek.

15.Nikâh mekânı bünyesinde bulunan mescitler Mayıs ayında valiliklere gönderilen genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecek.