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    • Ekonomi
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    • 18.06.2020 20:07
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 20,3 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 1,40 değer kazancıyla 18 Haziran'ı 112.494,62 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Deva Holding 20,06 21,20 -5,38
    Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,21 -3,69
    Tat Gıda 9,66 10,00 -3,40
    Eczacıbaşı İlaç 6,16 6,37 -3,30
    Albaraka Türk 1,57 1,62 -3,09
    Torunlar GMYO 3,17 3,25 -2,46
    Eczacıbaşı Yatırım 13,70 13,99 -2,07
    Güneş Sigorta 4,37 4,45 -1,80
    Şekerbank 1,33 1,35 -1,48
    Kerevitaş Gıda 4,38 4,44 -1,35
    Reysaş GMYO 5,31 5,37 -1,12
    Alarko Holding 5,54 5,60 -1,07
    Brisa 12,32 12,45 -1,04
    Kordsa Teknik Tekstil 12,16 12,27 -0,90
    Migros Ticaret 35,94 36,26 -0,88
    Ford Otosan 69,15 69,65 -0,72
    Anadolu Grubu Holding 19,66 19,80 -0,71
    Gözde Girişim 4,63 4,66 -0,64
    Akçansa 12,44 12,51 -0,56
    Global Yatırım Holding 4,01 4,03 -0,50

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 18 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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